Ho pagato più di 100 euro e mi sento come un gorilla in gabbia | un tifoso denuncia la vista nel nuovo Camp Nou – Video

“Tutto ciò non accadrà mai, mai al Wanda Metropolitano. Per nessuna tifoseria. I gorilla non meritano una gabbia. E gli esseri umani, ancora meno. Che schifo il Barça e che schifo Laporta”. Così un tifoso dell’Atletico Madrid ha denunciato la vista dal settore ospiti del rinnovato Camp Nou, stadio in cui il Barcellona è tornato a giocare soltanto diverse settimane fa. Il tifoso in questione – presente nel settore dedicato alla tifoseria in trasferta – ha lamentato la presenza del vetro e dei pali in ferro che ostruiscono la vista. Il sostenitore dei Colchoneros ha pubblicato un video sui social, denunciando l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho pagato più di 100 euro e mi sento come un gorilla in gabbia”: un tifoso denuncia la vista nel nuovo Camp Nou – Video

