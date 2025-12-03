Hezbollah? Consegnino le armi La prima volta di Leone XIV ad alta quota

"Santità, prima del suo viaggio Hezbollah le ha inviato un messaggio, non so se l'ha ricevuto, l'ha letto. Cosa ci potrebbe dire al riguardo?". Leone XIV: "Sì l'ho visto, evidentemente c'è da parte.

"Hezbollah? Consegnino le armi". La prima volta di Leone XIV ad alta quota - Una battuta anche sul Sinodo tedesco: "Temo che molti cattolici in Germania credano che certi aspetti del cammino sinodale celebrati finora in Germania non rappresentino le loro speranze per la Chiesa ... Lo riporta ilfoglio.it

Leone XIV riparte con un appello a Hezbollah (e non solo): «Nessuno creda più che la lotta armata porti beneficio, servono trattative» - BEIRUT Prima di riprendere la via per Roma e salire sull'aereo Leone XIV ha salutato il Medio Oriente intero, e un pensiero di pace speciale è andato alle città del Libano ... Riporta msn.com

Il Papa, Hezbollah lasci le armi e la violenza. Restituiti a israele i resti del penultimo ostaggio - Si tratta probabilmente del sergente maggiore israeliano Ran Gvili, il penultimo ostaggio ancora nella mani dell’organizzazione terroristica palestinese. ilsole24ore.com scrive

Hezbollah rifiuta di consegnare le armi allo Stato - I droni israeliani hanno sorvolato a bassa quota i cieli di Beirut e della sua periferia sud mentre il governo libanese era riunito per discutere del «monopolio delle armi da parte dello Stato». Lo riporta avvenire.it

LIBANO/ “Da Usa e Israele troppi equivoci su Hezbollah, solo Leone XIV ferma la guerra (per ora)” - Libano: Israele minaccia una guerra se Hezbollah non disarma, ma non assicura che si ritirerà. Riporta ilsussidiario.net

Leader Hezbollah, 'non consegneremo le armi sotto minaccia' - Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il suo gruppo non si arrenderà né deporrà le armi in risposta alle minacce israeliane, nonostante le pressioni per il disarmo. Come scrive ansa.it