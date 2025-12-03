Hero un robot sui cantieri stradali | Federico II nel team di ricerca

Con un uomo-robot all’opera nei cantieri stradali, gli operai possono lavorare in maggior sicurezza alle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia. Nasce con questo intento H.E.R.O. – Humanoid for Enhanced Road Operations, il primo umanoide sviluppato da Edil San Felice in collaborazione con l’ Università Federico II di Napoli e Notos con un investimento iniziale di 600.000 euro. L’umanoide è progettato per operare concretamente nelle attività più delicate dei cantieri stradali, dal posizionamento della segnaletica temporanea alla gestione dei coni, fino alla movimentazione di materiali e al monitoraggio dell’area di lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it