HBO Max sbarca in Italia | data prezzi le serie e i film più attesi in catalogo

Dopo gli annunci dei mesi scorsi, l'arrivo di HBO Max in Italia ha una data ufficiale. Tanti i contenuti disponibili al debutto, compreso il nuovo Superman di James Gunn. Ecco una panoramica dei prezzi HBO Max sbarca finalmente in Italia. Dal 13 gennaio 2026 il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery sarà disponibile anche nel nostro Paese. Per il pubblico italiano significa poter accedere, per la prima volta in un'unica piattaforma, ai contenuti firmati HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro, tramite la nuova app HBO Max. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - HBO Max sbarca in Italia: data, prezzi, le serie e i film più attesi in catalogo

