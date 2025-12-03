Hbo max in italia | prezzi data di lancio e tutto quello che devi sapere
l’ingresso di HBO max in italia: dettagli e prospettive. Nel contesto dell’espansione internazionale dei servizi di streaming, HBO Max si prepara al suo debutto ufficiale nel mercato italiano, previsto per il 13 gennaio 2026. Questa piattaforma globale di Warner Bros. Discovery rappresenta uno dei più attesi lancio nel settore dell’intrattenimento digitale negli ultimi anni, offrendo un’ampia gamma di contenuti tra film, serie tv, produzioni originali e eventi sportivi. L’articolo evidenzia le caratteristiche principali e le opportunità di questa nuova piattaforma, inserendola in un quadro di espansione europea. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
