Hbo Max in Italia da gennaio | la nuova piattaforma streaming

Sul sito web ufficiale c'è ancora la scritta di "indisponibilità" in Italia ma ormai per il suo lancio manca davvero poco: Hbo Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery farà il suo debutto nel nostro Paese a partire dal 13 gennaio 2026. Già disponibile in oltre 100 Paesi, darà accesso ai contenuti originali di Hbo così come Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport. Nuove produzioni italiane. L'offerta della piattaforma streaming comprende anche alcune nuove produzioni italiane come nel caso di "Portobello" (direzione di Marco Bellocchio) fino al caso di Melania Rea con protagonista Maria Esposito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hbo Max in Italia da gennaio: la nuova piattaforma streaming

