Hbo Max in Italia arriva la piattaforma streaming di Warner Bros Discovery

Hbo Max, la nuova piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Discovery, debutterà il 13 gennaio 2026 in Italia. Alla prima produzione originale italiana ‘ Portobello ‘ (in arrivo il 20 febbraio 2026) – la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni acclamata alla 82° Mostra Internazionale D’arte Cinematografica di Venezia, che racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani legato alla vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora – si aggiungono altri nuovi progetti italiani. Sono iniziate le riprese della serie true crime che ricostruisce uno dei delitti più sconvolgenti della recente storia italiana: l’omicidio di Melania Rea per mano del marito, Salvatore Parolisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hbo Max in Italia, arriva la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery

