Dopo le prime anticipazioni dei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità. HBO Max, piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery, sbarca in Italia a partire dal 13 gennaio 2026 con un’offerta che metterà insieme cinema, serialità e lo sport in diretta. Arriva dunque nel nostro Paese il broadcaster che negli ultimi anni ha ridefinito la storia e la percezione delle produzioni per il piccolo schermo, avvicinando i telefilm al cinema con serie cult come Sex and the City, Euphoria, Il Trono di Spade, I Soprano e The Last of Us. Il pubblico italiano potrà accedere non solo ai contenuti HBO, ma anche ai film Warner Bros. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - HBO Max debutta in Italia a gennaio: data, prezzo e come vederla

