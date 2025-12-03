HBO Max | Dal 13 gennaio sbarca anche in Italia!

HBO Max, il servizio di streaming globale di Warner Bros. Discovery, farà il suo debutto ufficiale in Italia il 13 gennaio 2026. La piattaforma raccoglierà in un unico luogo i contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport. Piani di Abbonamento Mensili. Al lancio saranno disponibili tre piani base, più un pacchetto aggiuntivo per lo sport. Tutti i piani si rinnovano automaticamente ogni mese. Piano Prezzomese Risoluzione Dispositivi Simultan. Download Caratteristiche Aggiuntive Base con Pubblicità €5,99 Full HD (FHD) 2 No Contenuti con pubblicità Standard €11,99 Full HD (FHD) 2 30 (con limiti) Senza pubblicità Premium €16,99 4K UHD con Dolby Atmos 4 100 (con limiti) Senza pubblicità Pacchetto Sport: Aggiungibile a qualsiasi piano al costo di €3 al mese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - HBO Max: Dal 13 gennaio sbarca anche in Italia!

