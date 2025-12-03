HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio Per le serie HBO i film Warner ed Eurosport serviranno almeno 6 euro al mese

HBO Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, sbarca finalmente in Italia il 13 gennaio 2026. Un’unica piattaforma per serie TV, film e sport che raccoglie gran parte dei contenuti che gli italiani erano abituati a vedere su Sky.. 🔗 Leggi su Dday.it

