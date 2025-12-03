Hbo max arriva in italia il 13 gennaio 2026 | tutto quello che devi sapere
introduzione generale alle piattaforme di streaming e all’arrivo di HBO Max in Italia. Nel panorama dell’intrattenimento digitale, le piattaforme di streaming rivestono un ruolo centrale nel mondo dell’audiovisivo. Con un’offerta sempre più diversificata, i servizi come HBO Max si pongono come leader nel settore, portando contenuti di alta qualità direttamente agli utenti. Recentemente, HBO Max, uno dei principali player del gruppo Warner Bros. Discovery, sta per estendere la propria presenza in Italia, offrendo un catalogo ricco di produzioni originali e titoli di fama internazionale. cos’è HBO Max e cosa offre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
K-POP FOREVER! arriva per la prima volta in Italia! Uno show ispirato al film “K-POP DEMON HUNTERS” Entra nel cuore del fenomeno mondiale della musica K-POP Unipol Forum, Milano Sabato 25 aprile 2026 ? Biglietti in vendita dalle ore - facebook.com Vai su Facebook
Kobo Remote arriva in Italia, il telecomando per gli eReader costa 29 euro Vai su X
HBO Max, quando arriva in Italia e quanto costa: a gennaio manca poco - È stata comunicata in via ufficiale la data precisa in cui la piattaforma streaming HBO Max, parte del gruppo Warner Bros. Riporta comingsoon.it
Dal mondo di Game of Thrones alle Olimpiadi, Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 (ecco quanto costerà) - Era un passaggio inevitabile, vista l'espansione globale dello streaming del gruppo Warner Bros. Scrive wired.it
Prezzi e catalogo di “HBO Max Italia”, in arrivo a gennaio: pronti film, sport e la serie “Portobello” di Bellocchio - HBO Max raccoglierà tutta la produzione Warner, proprietaria del canale USA HBO (Home Box Office). Secondo iodonna.it
HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026: tutte le novità tra serie, film, produzioni italiane e sport - HBO Max, la nuova piattaforma streaming globale del gruppo Warner Bros. Lo riporta dtti.it
Lo streaming tv di Hbo Max arriva in Italia da gennaio 2026. Ecco quanto costa e cosa cambia con Sky e Now - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery si espande in Europa l’anno prossimo. Da milanofinanza.it
HBO Max arriva in Italia dal 13 Gennaio 2026 con serie cult, blockbuster e sport live - In un’unica piattaforma le serie HBO Original, le serie Max Original, i film Warner Bros. Secondo digital-news.it