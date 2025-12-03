HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 | prezzi contenuti e strategia per sfidare Netflix Prime Video e Disney+

Atomheartmagazine.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HBO Max debutta ufficialmente in Italia il 13 gennaio 2026, segnando un passaggio chiave nella battaglia sempre più serrata tra i colossi dello streaming. Warner Bros Discovery porta così nel nostro Paese la sua piattaforma di punta, progettata per unire in un’unica destinazione serie HBO Original, film Warner Bros, produzioni locali e soprattutto sport in diretta, elemento che rappresenta il vero differenziatore rispetto ai competitor. Indice. Un’unica piattaforma per l’intero universo Warner. I prezzi: tre piani di abbonamento e un add-on sport. Lo sport: il vero elemento distintivo di HBO Max. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

hbo max arriva in italia il 13 gennaio 2026 prezzi contenuti e strategia per sfidare netflix prime video e disney

© Atomheartmagazine.com - HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026: prezzi, contenuti e strategia per sfidare Netflix, Prime Video e Disney+

Approfondisci con queste news

hbo max arriva italiaDal mondo di Game of Thrones alle Olimpiadi, Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 (ecco quanto costerà) - Era un passaggio inevitabile, vista l'espansione globale dello streaming del gruppo Warner Bros. Secondo wired.it

hbo max arriva italiaLo streaming tv di Hbo Max arriva in Italia da gennaio 2026. Ecco quanto costa e cosa cambia con Sky e Now - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery si espande in Europa l’anno prossimo. Segnala milanofinanza.it

hbo max arriva italiaHbo Max in Italia, arriva la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery - Hbo Max, la nuova piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Da msn.com

hbo max arriva italiaHBO Max arriva finalmente in Italia! Ecco prezzi e data di lancio - Tra poche settimane HBO Max sarà attivo anche in Italia: un'unica piattaforma per le serie HBO, i film Warner Bros. Riporta bestmovie.it

hbo max arriva italiaDa Portobello a Milano Cortina 2026: HBO Max sbarca in Italia e lancia la sfida a Netflix - Serie, produzioni originali, sport e i film Warner: tutto quello che ci sarà sulla nuova piattaforma disponibile dal 13 gennaio anche nel nostro Paese ... Lo riporta repubblica.it

hbo max arriva italiaHbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: dalla serie su Melania Rea a quella su Enzo Tortora - Costerà poco meno di 6 euro al mese (la tariffa con pubblicità) e arriverà in Italia il prossimo 13 gennaio. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hbo Max Arriva Italia