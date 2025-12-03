HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 | ecco cosa succede alle serie su Sky e quanto costa

Il 13 gennaio 2026 segna una data importante per gli appassionati di serie tv e cinema in Italia. HBO Max, la piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery, debutta finalmente nel nostro Paese dopo essere stata lanciata in oltre 100 mercati internazionali. Non si tratta di un servizio qualunque. HBO, infatti, è il broadcaster che ha rivoluzionato la serialità televisiva mondiale, trasformando i telefilm in produzioni di qualità cinematografica con titoli leggendari come I Soprano, The Wire, Sex and the City, Il trono di Spade, True Detective, Euphoria e Succession. L’arrivo della piattaforma rappresenta una sfida diretta ai colossi dello streaming già presenti in Italia come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026: ecco cosa succede alle serie su Sky e quanto costa

Scopri altri approfondimenti

K-POP FOREVER! arriva per la prima volta in Italia! Uno show ispirato al film “K-POP DEMON HUNTERS” Entra nel cuore del fenomeno mondiale della musica K-POP Unipol Forum, Milano Sabato 25 aprile 2026 ? Biglietti in vendita dalle ore - facebook.com Vai su Facebook

Kobo Remote arriva in Italia, il telecomando per gli eReader costa 29 euro Vai su X

HBO Max arriva in Italia, dal 13 gennaio 2026 - HBO Max arriva in Italia, dal 13 gennaio 2026: scopri il prezzo, il catalogo e come funziona la piattaforma streaming. tvserial.it scrive

Hbo Max sbarca in Italia: film campioni al boxoffice, “Portobello”, i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Australian Open e Roland-Garros. Come e dove vederlo - Discovery lancia HBO Max in Italia con contenuti esclusivi come 'Portobello' di Bellocchio e la copertura completa delle Olimpiadi invernali ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

HBO Max arriva in Italia, da quando sarà disponibile e perché potrebbe cambiare molte cose - Tanti i contenuti previsti, tra cui serie italiane come Portobello e Melania Rea, ma anche lo sport ... Lo riporta fanpage.it

HBO Max, quando arriva in Italia e quanto costa: a gennaio manca poco - È stata comunicata in via ufficiale la data precisa in cui la piattaforma streaming HBO Max, parte del gruppo Warner Bros. Secondo comingsoon.it

HBO Max arriva anche in Italia - La piattaforma di streaming statunitense molto apprezzata per le sue serie di qualità sarà disponibile dal prossimo 13 gennaio ... Riporta ilpost.it

HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026: tutte le novità tra serie, film, produzioni italiane e sport - HBO Max, la nuova piattaforma streaming globale del gruppo Warner Bros. Si legge su dtti.it