Hbo max arriva in italia dal 13 gennaio con film e serie streaming

Il mercato dello streaming continua a evolversi rapidamente, e nel contesto italiano si prepara un’importante novità: l’arrivo di HBO Max, il servizio di intrattenimento globale di Warner Bros. Discovery, previsto per il 13 gennaio 2026. Questa piattaforma si proporrà come una soluzione completa, integrando una vasta gamma di contenuti provenienti da diversi brand e produzioni di successo, offrendo un’esperienza di visione innovativa e diversificata. offerta di abbonamento e piani tariffari. Al debutto, HBO Max proporrà tre piani di abbonamento mensile, più un’opzione dedicata allo sport. Tutti i contratti si rinnovano automaticamente di mese in mese, garantendo flessibilità agli utenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hbo max arriva in italia dal 13 gennaio con film e serie streaming

