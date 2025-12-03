HBO Max arriva in Italia dal 13 gennaio 2026 | quanto costa dove si vede e cosa cambia per le serie su Sky e NOW

Il panorama dello streaming italiano si prepara a un nuovo scossone: HBO Max debutta ufficialmente in Italia dal 13 gennaio 2026. L'arrivo della piattaforma significa più scelta per gli spettatori, ma anche nuovi equilibri su cataloghi, esclusive e diritti, soprattutto per chi finora ha seguito le serie HBO tramite Sky e NOW. Quanto costa HBO Max in Italia: i piani disponibili. L'offerta italiana si articola in tre abbonamenti mensili, con differenze su pubblicità, qualità video e dispositivi supportati: Base con pubblicità – 5,99 €mese Visione in Full HD e utilizzo su 2 dispositivi.. Standard – 11,99 €mese Full HD su 2 dispositivi, più la possibilità di scaricare contenuti (con un numero massimo di download).

