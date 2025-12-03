HBO Max arriva in Italia dal 13 Gennaio 2026 con serie cult blockbuster e sport live

In un’unica piattaforma le serie HBO Original, le serie Max Original, i film Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe el’offerta sportiva di Eurosport Le nuove produzioni italiane HBO Original al centro dell’offerta: Portobello, la prima produzione originale italiana targata HBO diretta da Marco Bellocchio, e il caso di Melania Rea, con protagonista Maria Espo. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - HBO Max arriva in Italia dal 13 Gennaio 2026 con serie cult, blockbuster e sport live

Contenuti che potrebbero interessarti

K-POP FOREVER! arriva per la prima volta in Italia! Uno show ispirato al film “K-POP DEMON HUNTERS” Entra nel cuore del fenomeno mondiale della musica K-POP Unipol Forum, Milano Sabato 25 aprile 2026 ? Biglietti in vendita dalle ore - facebook.com Vai su Facebook

Kobo Remote arriva in Italia, il telecomando per gli eReader costa 29 euro Vai su X

Lo streaming tv di Hbo Max arriva in Italia da gennaio 2026. Ecco quanto costa e cosa cambia con Sky e Now - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery si espande in Europa l’anno prossimo. milanofinanza.it scrive

Da Portobello a Milano Cortina 2026: HBO Max sbarca in Italia e lancia la sfida a Netflix - Serie, produzioni originali, sport e i film Warner: tutto quello che ci sarà sulla nuova piattaforma disponibile dal 13 gennaio anche nel nostro Paese ... Scrive repubblica.it

Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: dalla serie su Melania Rea a quella su Enzo Tortora - Costerà poco meno di 6 euro al mese (la tariffa con pubblicità) e arriverà in Italia il prossimo 13 gennaio. Da msn.com

HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio. Per le serie HBO, i film Warner ed Eurosport serviranno almeno 6 euro al mese - Un’unica piattaforma per serie TV, film e sport che raccoglie gran parte dei contenuti ... Lo riporta dday.it

Hbo Max, conto alla rovescia: il 13 gennaio debutto in Italia - A Londra la presentazione del servizio streaming di Warner Bros. Lo riporta msn.com

Hbo Max in Italia il 13 gennaio: sport live e grandi franchise per sfidare i big dello streaming - Warner Bros Discovery lancia la sua piattaforma di punta che fa leva su un’offerta integrata di serie, film targati Hbo e Warner Bros, produzioni locali e sport in diretta, inclusi i Giochi Olimpici d ... Lo riporta msn.com