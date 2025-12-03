Hbo Max arriva in Italia cosa si potrà vedere in base al piano | si parte da 5,99€

C'è molta attesa soprattutto nel pubblico che è curioso di conoscere la nuova piattaforma streaming che debutterà con l'inizio dell'anno nuovo (13 gennaio 2026) chiamata Hbo Max già funzionante in numerosi Paesi del mondo e di proprietà della Warner Bros. Discovery. Sono già stati svelati i nuovi piani (tre in totale) per chi intende abbonarsi ma, per farlo, bisognerà ovviamente aderire all'offerta minima, quella base. Cosa comprendono i tre piani. Il piano "Base" costerà 5,99 euro al mese consentendo la visione su due diversi dispositivi, la qualità in Full Hd però avrà la pubblicità: per non averla e invece tenere dentro la possibilità dei download delle serie preferite ecco che si può optare per il piano "Standard" da 11,99 euro mensili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hbo Max arriva in Italia, cosa si potrà vedere in base al piano: si parte da 5,99€

