Hbo max amplia in modo significativo il servizio di streaming

Jumptheshark.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

espansione internazionale di HBO Max: le nuove opportunità nel mercato europeo. L’offerta di streaming di HBO Max si amplia, portando i suoi contenuti in nuove regioni europee e rafforzando la propria presenza globale. Dopo aver consolidato la propria posizione in oltre 100 paesi, la piattaforma si prepara a introdurre un ricco catalogo anche in alcuni dei principali mercati del continente europeo, garantendo così un accesso più ampio ai contenuti di alta qualità HBO e Warner Bros. Discovery. le strategie di espansione di HBO Max. in arrivo in Germania, Italia, Austria, svizzera, Lussemburgo e liechtenstein. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

hbo max amplia in modo significativo il servizio di streaming

© Jumptheshark.it - Hbo max amplia in modo significativo il servizio di streaming

Contenuti che potrebbero interessarti

hbo max amplia modoLo streaming tv di Hbo Max arriva in Italia da gennaio 2026. Ecco quanto costa e cosa cambia con Sky e Now - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery si espande in Europa l’anno prossimo. Come scrive milanofinanza.it

hbo max amplia modoHBO Max in Italia: ecco data, prezzi, oltre a film, serie e sport che verranno sottratti a Sky - HBO Max è in arrivo anche in Italia: vediamo qual è la data, il prezzo e alcuni contenuti che certamente vedremo sulla nuova piattaforma. Da multiplayer.it

hbo max si espande in 12 nuovi paesi tra Cipro e Baltico, confermato il lancio in Italia e Regno Unito nel 2026 - HBO Max amplia la sua presenza in Europa orientale e annuncia il lancio in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria entro il 2026, puntando su collaborazioni locali e produzioni originali. Scrive gaeta.it

HBO Max debutterà in Italia a inizio 2026! - Ci sarà ancora da pazientare un po', perché il suo debutto è previsto per l'inizio del 2026: il servizio di video streaming, disponibile in Europa dal 2021, ... Come scrive hdblog.it

HBO Max: come accedere dall'Italia e quali serie guardare - HBO Max si farà attendere ancora un po' in Italia: ma c'è un modo per accedervi e iniziare a guardare le sue serie TV migliori. Come scrive punto-informatico.it

MAX, il nuovo servizio di streaming sostituisce HBO Max - E offrirà ai suoi abbonati una vasta gamma di contenuti, che includerà sia quelli di HBO Max che ... Segnala techprincess.it

Cerca Video su questo argomento: Hbo Max Amplia Modo