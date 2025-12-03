Harry Potter | Daniel Radcliffe e Tom Felton insieme per la prima volta in 7 anni! Le foto della reunion

I due attori si sono riuniti in occasione dell'anteprima del nuovo spettacolo di Broadway nel quale Radcliffe è protagonista, ovvero il musical Merrily We Roll Along di Stephen Sondheim Gli ex colleghi di Harry Potter, Daniel Radcliffe e Tom Felton, hanno condiviso una magica reunion lo scorso lunedì, mentre partecipavano alla premiere newyorkese di Merrily We Roll Along, una registrazione dal vivo del musical di Stephen Sondheim che è valso a Radcliffe il Tony Award. Il video dell'evento ha immortalato il momento in cui gli ex colleghi si sono rivisti. A quel punto, le luci della sala lampeggiavano, spingendo i partecipanti a entrare nel teatro, ma Felton e Radcliffe si sono comunque concessi qualche istante per scambiarsi qualche parola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter: Daniel Radcliffe e Tom Felton insieme per la prima volta in 7 anni! Le foto della reunion

