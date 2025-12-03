Hanno nascosto la presenza di dashcam e bodycam | chiuse le indagini sulla morte di Ramy 7 i carabinieri indagati

Chiuse le indagini sul caso della morte del 19enne Ramy Elgaml avvenuta il 24 novembre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 km culminato con l’incidente contro un semaforo, all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Sono otto in tutto gli indagati, che adesso rischiano il processo: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l’amico della vittima che guidava lo scooter T Max. Sia Fares che il carabiniere Antonio Lenoci devono rispondere di omicidio stradale. Lenoci è accusato anche di lesioni. I militari Mario Di Micco, Luigi Paternuosto, Federico Botteghin e Bruno Zanotto devono rispondere, invece, di frode e depistaggio per aver fatto cancellare i video ripresi con un cellulare da due testimoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno nascosto la presenza di dashcam e bodycam”: chiuse le indagini sulla morte di Ramy. 7 i carabinieri indagati

