Hannah Schmitz l’ex stagista diventata la stratega della Red Bull c’è lei dietro la rimonta di Verstappen

Hannah Schmitz, stratega della Red Bull da oltre 15 anni, è la mente dietro molte vittorie di Max Verstappen, inclusa quella recente in Qatar. Laureata a Cambridge, analizza dati e scenari per prendere decisioni fulminee durante i Gp di Formula Uno. Celebre per scelte audaci come la strategia a tre soste di Interlagos 2019, ha spesso ribaltato le gare con il suo sangue freddo. Dal 2021 guida l’ingegneria strategica del team, imponendosi in un ambiente ancora fortemente maschile. il ritratto è del portale belga La Dernière Heure. Chi è Hannah Schmitz stratega di Verstappen. Hannah Schmitz è con la Red Bull da oltre 15 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

