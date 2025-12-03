“Ascoltare le riflessioni di Lewis Hamilton dopo una gara è come se ci si stesse intromettendo sempre di più in un dolore privato”, scrive Oliver Brown sul Telegraph. In un pezzo che dal punto di vista inglese racconta la stessa tristissima storia: il declino a braccetto della Ferrari e del pluricampione del mondo. Brown scrive di “fatalismo totale”. Si chiede “come un pilota pagato 50 milioni di sterline all’anno possa ancora apparire così profondamente dispiaciuto. Quelle tute rosse della Ferrari avrebbero dovuto simboleggiare il compimento di una ricerca iniziata nell’infanzia, quando giocava ai videogiochi di Formula Uno fingendo di essere Michael Schumacher. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Hamilton si ritiri, rischia una triste deriva nell'anonimato. Il Telegraph definisce la Ferrari un asino da spiaggia