Ha precedenti per stalking e armi trovato con 5 grammi di cocaina | applicato il ' codice antimafia' scatta l' espulsione

Forlitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non dovrà mettere più piede nei territorio di Forlì, Forlimpopoli e Meldola per i prossimi tre anni. E' il provvedimento disposto secondo quanto previsto dal ‘codice antimafia’ dal questore Claudio Mastromattei nei confronti di un uomo già noto alle forze dell'ordine per stalking nei confronti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ha Precedenti Stalking Armi