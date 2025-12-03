Ha esagerato con gli shottini | procione precipita dal soffitto di un negozio di liquori e si ubriaca trovato svenuto nel bagno del locale accanto al wc

“Lo hanno trovato lungo e disteso nel bagno, a pochi centimetri dal wc. Completamente ‘ubriaco’ “. È con questa immagine, tanto assurda quanto fedele alla realtà, che i media americani hanno raccontato la disavventura di un procione in Virginia. L’ orsetto lavatore è stato vittima di una forte intossicazione alcolica, ma per lui, a differenza degli umani, non si è trattato di una scelta consapevole: è stato un incidente che avrebbe potuto costargli la vita. La storia ha avuto luogo ad Ashland, in Virginia. Tutto è iniziato quando un pannello del soffitto di un negozio di liquori ha ceduto sotto il peso di un procione che stava camminando sul tetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

