Gwyneth Paltrow gaffe con Timothée Chalamet sul set di Marty Supreme | Pensavo avesse le cicatrici
L'attrice e star premio Oscar ha svelato una sua figuraccia durante la lavorazione del film diretto da Josh Safdie e interpretato dal protagonista di Dune. Gwyneth Paltrow ha raccontato un bizzarro aneddoto vissuto sul set di Marty Supreme, il nuovo film in cui recita al fianco della star di Dune Timothée Chalamet. Un gesto di gentilezza di Gwyneth Paltrow si è ritorto contro di lei, come ha raccontato l'attrice nel corso di un'intervista in cui ha spiegato di aver dato un consiglio errato al collega. L'aneddoto di Gwyneth Paltrow "In Marty Supreme, Timothée ha dei segni da acne, e gli hanno reso gli occhi più piccoli con lenti a contatto e occhiali" ha spiegato nel podcast The Run-Through with Vogue "Nella vita reale, ha una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
