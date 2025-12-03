Guida per Riggitani | incontro con Saverio Autellitano
Nell’ambito degli incontri sul tema “La percezione del tempo tra Antico Moderno eContemporaneità” giovedì 4 dicembre alle ore 17,00 presso la Sala Giuffrè dellaBiblioteca Pietro de Nava” si terrà un incontro con Saverio Autellitano e la sua “Guida per Riggitani”, edita da Città del Sole Edizioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
