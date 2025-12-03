Guerra Ucraina-Russia cinque ore di colloqui tra Putin Witkoff e Kushner Mosca | Ancora molto lavoro da fare news in diretta
Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta con gli aggiornamenti di mercoledì 3 dicembre. I colloqui di cinque ore al Cremlino tra Putin, Witkoff e Kushner: qualche progresso ma nessun compromesso, secondo Mosca e Washington. Intanto un drone, attribuito a Kiev, incendia un deposito di petrolio a Tambov. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sky tg24. La guerra in Ucraina è un "disastro" e una situazione non facile da risolvere. Lo ha detto Donald Trump nel corso della riunione di gabinetto. "Stiamo cercando di risolvere la questione, la nostra gente è in Russia per questo motivo. Non è una situaz
I negoziati per la fine della guerra in #Ucraina entrano in una fase delicata con l'incontro a Mosca tra #Putin e l'inviato #USA #Witkoff e il no della BCE a un prestito Ue da 140 miliardi. Intanto #Zelensky è colpito da un grave scandalo di corruzione che scuote i
Guerra Ucraina-Russia, cinque ore di colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, Mosca: "Ancora molto lavoro da fare", news in diretta - Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta con gli aggiornamenti di mercoledì 3 dicembre. Riporta fanpage.it
Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 dicembre - Zelensky: «Fine del conflitto più vicino che mai, ma restano nodi». Da lastampa.it
Russia, l'aereo di Witkoff è ripartito: "Nessun accordo" dopo il vertice di 5 ore - L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato Mosca dopo i colloqui durati cinque ore con il presidente Vladimir Putin ... msn.com scrive
Guerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: "Progressi in colloqui con la Russia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: 'Progressi in colloqui con la Russia'. Segnala tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Witkoff atterrato a Mosca: con Kushner incontrerà Putin. LIVE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di usare i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di allentare le sanzioni occidentali, invece di perseguire la pace in Ucraina. Secondo tg24.sky.it
Guerra Ucraina, concluso dopo 5 ore vertice tra Putin, Witkoff e Kushner. Cremlino: «Con Usa manca accordo sui territori» - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Si legge su ilmessaggero.it