Guerra Ucraina-Russia cinque ore di colloqui tra Putin Witkoff e Kushner Mosca | Ancora molto lavoro da fare news in diretta
Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta con gli aggiornamenti di mercoledì 3 dicembre. I colloqui di cinque ore al Cremlino tra Putin, Witkoff e Kushner: qualche progresso ma nessun compromesso, secondo Mosca e Washington. Intanto un drone, attribuito a Kiev, incendia un deposito di petrolio a Tambov. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sky tg24. . La guerra in Ucraina è un "disastro" e una situazione non facile da risolvere. Lo ha detto Donald Trump nel corso della riunione di gabinetto. "Stiamo cercando di risolvere la questione, la nostra gente è in Russia per questo motivo. Non è una situaz - facebook.com Vai su Facebook
Per Orbán la causa della guerra in Ucraina è l’allargamento della Nato, che però è cominciato nel 1999 proprio con l’ingresso dell’Ungheria: alla fine è sempre l’ultimo a salire sull’autobus il primo a voltarsi per dire agli altri che non c’è più posto Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, cinque ore di colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, Mosca: “Ancora molto lavoro da fare”, news in diretta - Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta con gli aggiornamenti di mercoledì 3 dicembre. fanpage.it scrive
Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 dicembre - Zelensky: «Fine del conflitto più vicino che mai, ma restano nodi». lastampa.it scrive
Russia, l'aereo di Witkoff è ripartito: "Nessun accordo" dopo il vertice di 5 ore - L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato Mosca dopo i colloqui durati cinque ore con il presidente Vladimir Putin ... Scrive msn.com
Guerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: "Progressi in colloqui con la Russia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: 'Progressi in colloqui con la Russia'. Come scrive tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Witkoff atterrato a Mosca: con Kushner incontrerà Putin. LIVE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di usare i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di allentare le sanzioni occidentali, invece di perseguire la pace in Ucraina. Scrive tg24.sky.it
Guerra Ucraina, concluso dopo 5 ore vertice tra Putin, Witkoff e Kushner. Cremlino: «Con Usa manca accordo sui territori» - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Si legge su ilmessaggero.it