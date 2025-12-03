Guerra in Ucraina Tajani | Approvato dodicesimo pacchetto armi Spero non servano nei prossimi mesi – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2025 “Il dodicesimo pacchetto di armi è già stato approvato. Vedremo nel Consiglio dei Ministri che deciderà prima della fine dell'anno. Valuteremo e parleremo poi per il prossimo pacchetto di armi. Speriamo non servano più armi nei prossimi mesi se si raggiunge un accordo. Se arriva un cessate il fuoco servirà fare altro, penso alla sicurezza da garantire all'Ucraina. Modello articolo 5 della NATO. Questa è la proposta italiana con presenza aerea degli americani per garantire difesa. Noi faremo la nostra parte oggi e nei prossimi mesi”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in un punto stampa alla Ministeriale Esteri della NATO a Bruxelles. 🔗 Leggi su Open.online

