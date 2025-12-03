Guerra in Ucraina salta l' incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky

L’incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo «a causa del ritorno degli inviati» a Washington. Lo riporta Kyiv Post citando fonti non specificate: "L'incontro di Bruxelles è annullato» e Zelensky sta tornando in Ucraina. Il Cremlino sostiene che Witkoff e Kushner abbiano "promesso» di volare direttamente a Washington dopo i colloqui. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky

