Guerra in Ucraina salta l' incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo «a causa del ritorno degli inviati» a Washington. Lo riporta Kyiv Post citando fonti non specificate: "L'incontro di Bruxelles è annullato» e Zelensky sta tornando in Ucraina. Il Cremlino sostiene che Witkoff e Kushner abbiano "promesso» di volare direttamente a Washington dopo i colloqui. 🔗 Leggi su Feedpress.me

guerra in ucraina salta l incontro tra witkoff kushner e zelensky

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky

Leggi anche questi approfondimenti

guerra ucraina salta incontroUcraina, «salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky». Il ritorno negli Usa dopo il vertice di ieri con Putin - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Secondo ilmessaggero.it

guerra ucraina salta incontroGuerra in Ucraina, salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky - L’incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo «a causa del ritorno degli inviati» a Washington. Da gazzettadelsud.it

guerra ucraina salta incontroGuerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: "Progressi in colloqui con la Russia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: 'Progressi in colloqui con la Russia'. Lo riporta tg24.sky.it

guerra ucraina salta incontroUcraina, perché l’incontro tra Putin e la delegazione Usa si è risolto in un nulla di fatto - L'incontro tra Putin e l'inviato Usa Witkoff sull'Ucraina si è risolto in un nulla di fatto. Come scrive msn.com

guerra ucraina salta incontroGuerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 dicembre - Zelensky: «Fine del conflitto più vicino che mai, ma restano nodi». lastampa.it scrive

guerra ucraina salta incontroGuerra Ucraina, Witkoff atterrato a Mosca: con Kushner incontrerà Putin. LIVE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di usare i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di allentare le sanzioni occidentali, invece di perseguire la pace in Ucraina. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Salta Incontro