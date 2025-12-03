Guardiola show dopo il 5-4 | Vi siete divertiti? Io ho perso i capelli

Gag e risate nella conferenza stampa post partita del rocambolesco 4-5 tra  Fulham e Manchester City. "Voi mi chiederete cos'è successo: non so darvi risposta. In casi come questi bisogna solo sopravvivere", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

guardiola show dopo 5Guardiola scherza dopo il pirotecnico 5-4: “Ho perso i capelli” - 4 del Manchester City contro il Fulham, dopo essere stato avanti 5- Scrive corrieredellosport.it

