Guardiola show dopo il 5-4 | Vi siete divertiti? Io ho perso i capelli
Gag e risate nella conferenza stampa post partita del rocambolesco 4-5 tra Fulham e Manchester City. "Voi mi chiederete cos'è successo: non so darvi risposta. In casi come questi bisogna solo sopravvivere", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ho chiesto cosa fosse successo tra lui e Donnarumma e va bene così. Non è successo niente. " Guardiola non cerca scuse davanti ai giornalisti, ma la tensione dopo la sconfitta del Manchester City a Newcastle è palpabile. Finito il match, il tecnico catalano a - facebook.com Vai su Facebook
Guardiola scherza dopo il pirotecnico 5-4: “Ho perso i capelli” - 4 del Manchester City contro il Fulham, dopo essere stato avanti 5- Scrive corrieredellosport.it
Guardiola sarcastico: "City fuori dai favoriti? Gli ex giocatori sanno tutto dopo 5 partite" - Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nel corso della conferenza stampa tenuta a due giorni dalla sfida in programma contro l'Aston Villa (domenica) ha confermato l'assenza di Rodri: "I ... Riporta tuttomercatoweb.com