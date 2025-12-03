Guardiola dopo la folle partita del Manchester City | Vi siete divertiti? Io ho perso i capelli

Il Manchester City ha rischiato grosso con il Fulham, capace di rimontare da 1-5 a 4-5. Il finale di partita è stato ricco di tensione, che Guardiola ha sciolto in conferenza stampa con una battuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Vi siete divertiti durante Fulham-Manchester City? Dopo l'incredibile 4-5 del Craven Cottage, Guardiola ha commentato ironicamente: "Ho perso tutti i capelli" ? Il suo City prima è andato avanti 1-5 e poi ha rischiato di farsi rimontare. Non basta ai padroni - facebook.com Vai su Facebook

Guardiola dopo la folle partita del Manchester City: “Vi siete divertiti? Io ho perso i capelli” - Il finale di partita è stato ricco di tensione, che Guardiola ha sciolto in conferenza stampa con una battuta. Segnala fanpage.it

Manchester City, Chukwueze inguaia Donnarumma: la statistica da incubo di Gigio. Haaland storico, Guardiola in confusione - 4, Haaland raggiunge quota 100 ma quante critiche per Donnarumma e Guardiola ... Come scrive sport.virgilio.it

MANCHESTER CITY - Guardiola si scusa per la reazione dopo il ko contro il Newcastle: "Mi sono sentito in imbarazzo" - Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha ammesso di provare "vergogna e imbarazzo" per il proprio comportamento dopo la sconfitta contro il Newcastle. Segnala msn.com

Fulham-Manchester City finisce 4-5 al Craven Cottage. Pari tra Newcastle e Tottenham - La quattordicesima giornata di Premier League si apre con la partita folle tra Fulham e Manchester City. Scrive msn.com

Manchester City, no a Haaland e Donnarumma: la scelta folle di Guardiola contro il Bayer. E c’è chi parla di esonero - Bayer Leverkusen: la formazione folle di Guardiola costa caro, Pep decide di rinunciare a Donnarumma e Haaland ... Si legge su sport.virgilio.it

Manchester City ko, Guardiola perde la calma: tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita - Pep Guardiola perde la calma: scintille con Guimarães e un cameraman dopo il ko del City a Newcastle. Da calcionews24.com