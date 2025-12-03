Guardare oltre ciò che si vede l' inclusione è la rivoluzione più semplice di tutte

Reggiotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi non è una ricorrenza qualunque, oggi il mondo si ferma, almeno per un momento, per ricordare che la dignità non conosce barriere, che il valore di una persona non si misura attraverso ciò che può o non può fare, ma attraverso ciò che è.La Giornata internazionale delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Guardare Oltre Ci242 Vede