Gualtieri fa laccoglione’ coi soldi e le case dei romani | 400mila euro per ospitare i migranti l’intascherà una Ong
La giunta Gualtieri ha definitivamente aggiudicato la gara per l’accoglienza di migranti a Roma. Dopo aver valutato l’offerta tecnica ed economica, l’amministrazione ha affidato il servizio alla Refugees Welcome Italia, l’unico soggetto che ha partecipato all’avviso. Un’iniziativa che costerà la modica cifra di 400mila euro ai contribuenti. Niente soldi alle famiglie ospitanti, ma a un operatore esterno. “Roma non può essere il laboratorio ideologico buonista della sinistra pagato dai contribuenti. Avevamo già denunciato questo approccio e oggi i numeri parlano chiaro. La giunta Gualtieri ha stanziato 400 mila euro di fondi comunali per l’accoglienza ‘diffusa’ dei migranti nelle case dei romani, affidando il servizio a una ong privata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma compra casa agli abusivi coi soldi del Comune - La giunta romana approva l’acquisto di 98 appartamenti occupati a Cinecittà: il Campidoglio premia l’illegalità per evitare lo sgombero Roma compra un palazzo occupato. Da panorama.it
Live In, Gualtieri: "Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio della Roma si fa" - I fondi del Pnrr, la solidarietà a Ranucci, lo sviluppo delle aree urbane e la conferma dell’avanzamento delle procedure per lo stadio della Roma. Si legge su tg24.sky.it