Gualtieri fa laccoglione’ coi soldi e le case dei romani | 400mila euro per ospitare i migranti l’intascherà una Ong

La giunta Gualtieri ha definitivamente aggiudicato la gara per l’accoglienza di migranti a Roma. Dopo aver valutato l’offerta tecnica ed economica, l’amministrazione ha affidato il servizio alla Refugees Welcome Italia, l’unico soggetto che ha partecipato all’avviso. Un’iniziativa che costerà la modica cifra di 400mila euro ai contribuenti. Niente soldi alle famiglie ospitanti, ma a un operatore esterno. “Roma non può essere il laboratorio ideologico buonista della sinistra pagato dai contribuenti. Avevamo già denunciato questo approccio e oggi i numeri parlano chiaro. La giunta Gualtieri ha stanziato 400 mila euro di fondi comunali per l’accoglienza ‘diffusa’ dei migranti nelle case dei romani, affidando il servizio a una ong privata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

