Un giovane di 21 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Guagnano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava su un escavatore all’interno di un campo fotovoltaico poco prima dell’incidente. Al momento, tuttavia, la dinamica precisa dell’accaduto non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori dello Spesal per effettuare rilievi e accertamenti. Il giovane è attualmente in rianimazione. (leccesette.it) L'articolo Guagnano, incidente sul lavoro: 21enne in rianimazione Stamattina proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

