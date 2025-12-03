gruppo san paolo alfredo piro direttore commerciale area libri

Alfredo Piro assumerà ufficialmente il ruolo di direttore commerciale area libri di Diffusione San Paolo, parte del Gruppo Editoriale San Paolo, a partire dal 19 gennaio 2026. La nomina, annunciata il 3 dicembre, prevede che Piro riporti direttamente all’Amministratore unico Antonio Rizzolo e abbia il compito di guidare l’area commerciale libri con l’obiettivo di «rafforzare la presenza del Gruppo nel mercato della distribuzione libraria e di supportare lo sviluppo di strategie orientate alla crescita e all’innovazione». Laureato in Giurisprudenza, ha operato in realtà come RCS Libri, rivestendo ruoli di responsabilità anche presso Reed Business Information e Giuffrè Francis Lefebvre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

