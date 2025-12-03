Gruppo San Paolo Alfredo Piro direttore commerciale area libri

Lettera43.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Piro assumerà ufficialmente il ruolo di direttore commerciale area libri di Diffusione San Paolo, parte del Gruppo Editoriale San Paolo, a partire dal 19 gennaio 2026. La nomina, annunciata il 3 dicembre, prevede che Piro riporti direttamente all’Amministratore unico Antonio Rizzolo e abbia il compito di guidare l’area commerciale libri con l’obiettivo di «rafforzare la presenza del Gruppo nel mercato della distribuzione libraria e di supportare lo sviluppo di strategie orientate alla crescita e all’innovazione». Laureato in Giurisprudenza, ha operato in realtà come RCS Libri, rivestendo ruoli di responsabilità anche presso Reed Business Information e Giuffrè Francis Lefebvre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

gruppo san paolo alfredo piro direttore commerciale area libri

© Lettera43.it - Gruppo San Paolo, Alfredo Piro direttore commerciale area libri

Argomenti simili trattati di recente

gruppo san paolo alfredoGruppo San Paolo, Alfredo Piro direttore commerciale area libri - Alfredo Piro assumerà ufficialmente il ruolo di direttore commerciale area libri di Diffusione San Paolo, parte del Gruppo Editoriale San Paolo. Lo riporta lettera43.it

gruppo san paolo alfredoAlfredo Piro, direttore commerciale area libri del Gruppo Editoriale San Paolo - Alfredo Piro entra ufficialmente in carica il 19 gennaio 2026 come direttore commerciale area libri della società Diffusione San Paolo (Disp), parte del Gruppo Editoriale San Paolo. Segnala msn.com

Gruppo Editoriale San Paolo, progetto per i detenuti e famiglie - Invitare i lettori e le lettrici a riflettere sulle condizioni di vita di chi vive la realtà del carcere. Lo riporta ansa.it

Cambio al vertice di Gruppo editoriale San Paolo - L’editrice rinnova il Cda affidando al direttore di Famiglia Cristiana la carica di ceo, dopo i 4 anni sotto la guida di don Rizzolo, e la presidenza a don Ponti. Scrive primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo San Paolo Alfredo