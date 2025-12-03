Grifone alla prova Prato Torna ’Classi in curva’
CALCIO Lo stadio Zecchini si accinge a vivere un’altra giornata di sport. Domenica, infatti, per la quindicesima giornata del girone d’andata, si presenta in Maremma l’undici biancazzurro del Prato che è quarto in classifica, lontano dieci punti dalla capolista Grosseto: proprio per questo motivo sarà un match decisivo per i lanieri di mister Venturi che presentano gli attaccanti Verde e Rossetti e gli ex Cela e Rinaldini. Per i biancorossi di mister Indiani (foto) che ieri hanno riperso ad allenarsi al Palazzoli (Ciraudo ha lavorato in maniera differenziata), invece, sarà un motivo in più, dopo il derby con il Siena, per ritornare a quei livelli di "perfezione" davanti al pubblico amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
