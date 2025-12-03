Gravina sulla qualificazione al Mondiale | Sono ottimista E sulle dimissioni dico questo

Inter News 24 Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato delle possibilità della nazionale azzurra di andare al Mondiale e delle sue dimissioni. Gabriele Gravina, il presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ha tracciato un’analisi approfondita sul momento che sta vivendo il calcio italiano. Lo ha fatto in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport. LEGGI ANCHE: Gravina contrario a Marotta: «Impraticabile lo spostamento della 30esima giornata, e se l’Italia non va al Mondiale.» Il dirigente federale ha affrontato di petto le numerose critiche che hanno accompagnato il percorso della Nazionale azzurra negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gravina sulla qualificazione al Mondiale: «Sono ottimista. E sulle dimissioni dico questo»

