Gravina sul Mondiale | L’obiettivo è alla portata Rimbocchiamoci le maniche impegniamoci tutti insieme

Gravina sulla qualificazione degli azzurri al Mondiale: «L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci insieme» l presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha fatto il punto sul calcio italiano in una lunga intervista al Corriere dello Sport, replicando con fermezza alle critiche rivolte alla Nazionale nel cammino verso i Mondiali 2026. Ecco le sue parole: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gravina sul Mondiale: «L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci tutti insieme»

Argomenti simili trattati di recente

. @Azzurri, Gravina: “Dimissioni senza Mondiale? Se servissero davvero a ripartire sarei il primo a farmi da parte” Vai su X

Gravina risponde alle critiche: «Se andando via si vincesse il Mondiale, sarei il primo a farmi da parte. Rischio di non qualificarsi? Sono ottimista su basi concrete» - facebook.com Vai su Facebook

Gravina: 'Niente alibi, qualificazione Mondiale è fondamentale' - "Non dobbiamo cercare alibi in questo momento, abbiamo un obiettivo sul quale siamo concentrati, la qualificazione al Mondiale è fondamentale. Segnala ansa.it

Gravina: “II Mondiale è una priorità per il calcio italiano” - Dopo il cambio in panchina, la Nazionale italiana si prepara a ripartire con Gennaro Gattuso, chiamato al posto di Luciano Spalletti. Scrive gianlucadimarzio.com

Gravina non ha tempo: per andare al Mondiale serve una scossa immediata - La faccia di Gabriele Gravina all’intervallo e alla fine della partita con la Norvegia parlava da sola. Si legge su gazzetta.it

Pagina 0 | Gravina: "Andare al Mondiale senza se e senza ma. Retegui? Non riusciamo a porre paletti" - "Dispiace per un giocatore importante per la Nazionale che lascia il calcio che conta, ma anche la consapevolezza dell'impossibilità di porre dei correttivi al mercato arabo". Riporta tuttosport.com

Pagina 2 | Gravina: "Andare al Mondiale senza se e senza ma. Retegui? Non riusciamo a porre paletti" - "Dispiace per un giocatore importante per la Nazionale che lascia il calcio che conta, ma anche la consapevolezza dell'impossibilità di porre dei correttivi al mercato arabo". Lo riporta tuttosport.com

Gravina: "Errore evidente sul rigore per il Milan. L'Italia andrà al Mondiale" - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto a Radio Anch’io Sport toccando vari temi di attualità. Come scrive corrieredellosport.it