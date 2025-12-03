Gravina | Se mi dimetto non cambia nulla Mondiali? Rimbocchiamoci le maniche

Gravina. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, rompe il silenzio sulle crescenti critiche che hanno accompagnato il percorso della Nazionale in un momento cruciale per la qualificazione al prossimo Mondiale. Intervistato dal Corriere dello Sport, Gravina ha risposto con fermezza a coloro che ne chiedono le dimissioni, mantenendo un tono di apparente serenità. La replica più tagliente è rivolta a chi usa il mantra “vai a lavorare”. “ A chi mi dice ‘vai a lavorare’ rispondo: se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali “?, ha chiesto Gravina, ponendo l’accento sull’assenza di un nesso causale tra la sua poltrona e la vittoria sportiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

