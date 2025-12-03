Gravina al Corriere dello Sport | Spalletti non l’avrei mai mandato via

Gabriele Gravina ROMA – "Spalletti non l'avrei mandato via neanche dopo Norvegia-Italia". Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in un'intervista al Corriere dello Sport, rivela il suo pensiero sull'esonero dell'ex ct della Nazionale. "Mi accusano di non essermi presentato alla conferenza in cui annunciò la fine del rapporto ma non è vero, ero lì – spiega – Ma essendo la conferenza Uefa della vigilia, non potevo intervenire. L'accordo era che alla fine di quella conferenza io e Luciano, insieme, avremmo annunciato la risoluzione. Lui mi ha anticipato, è crollato alla prima domanda. Non ha trattenuto la sua esplosione di rabbia.

