Gravina | A chi mi dice vai a lavorare rispondo | se vado via io riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Dai problemi del calcio italiano ad alcuni retroscena riguardanti la panchina della Nazionale, ecco un estratto della chiacchierata. Le parole di Gabriele Gravina. «A chi mi dice “vai a lavorare” rispondo: se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali? Se ne avessi la certezza, sarei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno», afferma Gravina. Sono gli italiani a non esserlo, presidente. Il rischio di non qualificarsi a un altro Mondiale c’è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina: «A chi mi dice “vai a lavorare” rispondo: se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?»

