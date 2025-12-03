Granterre incoronata BEST 2025 ai BtoB Awards | l' enogastronomia modenese nel mondo

Nel salone nobile del Palazzo Ducale di Modena, tra luci dorate e oltre duecento ospiti del mondo imprenditoriale e istituzionale, la prima edizione dei BtoB Awards Modena ha decretato la sua protagonista assoluta: Granterre, azienda specializzata nella produzione di eccellenze enogastronomiche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Granterre incoronata BEST 2025 ai BtoB Awards: l'enogastronomia modenese nel mondo

