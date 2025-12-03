Grande Fratello | scoppiano scintille in Casa c’entra Dolce

Grande Fratello: Dolce si intromette tra le coppie e la casa esplode di tensione. Nella Casa del Grande Fratello non esistono settimane “tranquille”, e l’ultima ne è la prova. Da giorni, infatti, gli occhi dei telespettatori sono puntati su Dolce, la concorrente che, con il suo carattere dolce solo di nome, sta diventando la protagonista indiscussa delle dinamiche sentimentali del reality. Arrivata come una presenza discreta, capace di conquistare tutti con modi gentili e sorrisi rassicuranti, Dolce ha lentamente iniziato a inserirsi nei rapporti più consolidati della Casa. Nulla di esplicito, nessuna dichiarazione plateale: solo attenzioni, sguardi prolungati e una disponibilità che ha iniziato a far vacillare più di un concorrente. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello: scoppiano scintille in Casa, c’entra Dolce

