Grande Fratello scoppia un bacio inaspettato 

Grande Fratello, cosa sta accadendo in Casa.? Scoppia un bacio inaspettato. Nella giornata odierna è ricomparsa un’indiscrezione rilanciata da alcune fonti di gossip: secondo queste voci, durante la notte due concorrenti del GF si sarebbero scambiati un bacio “sotto le coperte”. Stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ragazzi stanotte al GF é successo il caos. Sotto le coperte é partito un bacio tra due concorrenti, proprio quelli che non dovrebbero incrociarsi nemmeno per sbaglio. Il bello? La regia ha tagliato tutto in tempo reale. Le immagini sono state rimosse immediatamente perché se fossero andate in onda sarebbe scoppiato in mezzo disastro”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

