Grande Fratello Mattia Scudieri torna sui social | gesto sgradevole su Grazia Kendi

Il Grande Fratello per Mattia Scudieri si è chiuso lì dove era cominciato: con sentimenti al centro e dinamiche complesse. Fin dalle prime settimane il giovane aveva costruito un’intesa con Grazia Kendi, una vicinanza che aveva incrinato l’intesa con Carlotta Vendemmia, la fidanzata fuori dalla Casa. Subito dopo l’uscita, il ritorno sui social è stato rapido e ha fatto rumore: prima una foto di coppia, poi un like giudicato fuori luogo dai fan, che hanno letto la mossa come un attacco implicito a Grazia. Da qui un’onda di commenti che non accenna a placarsi. Il compenso di Simona Ventura per condurre il GF Grande Fratello: l’eliminazione che cambia gli equilibri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social: gesto sgradevole su Grazia Kendi

