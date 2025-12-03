Grande Fratello Mattia Scudieri torna sui social dopo l' eliminazione | Sono triste e felice allo stesso tempo

L'ex gieffino siciliano Mattia Scudieri rompe il silenzio dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello: alcune sue mosse sui social, però, hanno infastidito e spiazzato i fan del reality show. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono triste e felice allo stesso tempo"

