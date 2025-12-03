Grande Fratello Mattia Scudieri torna sui social dopo l' eliminazione | Sono triste e felice allo stesso tempo

Comingsoon.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex gieffino siciliano Mattia Scudieri rompe il silenzio dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello: alcune sue mosse sui social, però, hanno infastidito e spiazzato i fan del reality show. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello mattia scudieri torna sui social dopo l eliminazione sono triste e felice allo stesso tempo

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono triste e felice allo stesso tempo"

News recenti che potrebbero piacerti

grande fratello mattia scudieriGrande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono triste e felice allo stesso tempo" - L'ex gieffino siciliano Mattia Scudieri rompe il silenzio dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello: alcune sue mosse sui social, però, hanno infastidito e spiazzato i fan del reality show. Secondo comingsoon.it

grande fratello mattia scudieriMattia Scudieri torna da Carlotta dopo il GF e rinnega Grazia Kendi: “Penalizzato dal percorso con lei” - Mattia Scudieri, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello, è tornato a riabbracciare la fidanzata Carlotta Vendemmia e, una volta rientrato nella ... Si legge su fanpage.it

grande fratello mattia scudieriGrande Fratello, Mattia Scudieri esce e scoppia la bufera: il like che fa infuriare i fan - Dopo settimane di vicinanza a Grazia, Mattia conferma il suo amore fuori dalla Casa e spiazza tutti. Secondo movieplayer.it

grande fratello mattia scudieriGrande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social e le sue mosse fanno infuriare i fan di Grazia: ecco cosa ha fatto - Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello il catanese Mattia Scudieri è stato eliminato e ha dovuto lasciare la Casa (ve ne abbiamo p ... Secondo isaechia.it

grande fratello mattia scudieriGrande Fratello, dopo l’infortunio Mattia Scudieri rientra nella Casa con la gamba ingessata e le stampelle - Mattia Scudieri ha subito un infortunio e ha dovuto momentaneamente abbandonare la casa del Grande Fratello. Riporta isaechia.it

grande fratello mattia scudieriMattia Scudieri torna nella Casa con la gamba fasciata e le stampelle, il video del suo infortunio - Dopo essere stato visitato in ospedale a causa di un infortunio, Mattia Scudieri è tornato nella Casa del Grande Fratello con piede e caviglia vistosamente ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Mattia Scudieri