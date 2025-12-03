Grande Fratello Mattia Scudieri esce e scoppia la bufera | il like che fa infuriare i fan

Dopo settimane di vicinanza a Grazia, Mattia conferma il suo amore fuori dalla Casa e spiazza tutti. Il web esplode: critiche e delusione della fanbase #Amanters. Dopo la puntata di lunedì sera, Mattia Scudieri è ufficialmente tornato alla vita reale. Il concorrente siciliano è stato eliminato dal Grande Fratello al termine di un televoto a doppio esito che ha regalato a Jonas Pepe un posto in finale. Una volta riconquistati i propri social, però, alcune sue mosse hanno fatto infuriare una fetta consistente di fan. Il legame con Grazia e la nascita della fanbase #Amanters Durante il suo percorso nella Casa, Mattia aveva legato in modo particolare con Grazia Kendi, un rapporto che aveva fatto nascere una fanbase molto attiva riunita sotto l'hashtag #Amanters. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Mattia Scudieri esce e scoppia la bufera: il like che fa infuriare i fan

Altre letture consigliate

Benedetta, Francesca e Simone criticano le scelte di alcuni inquilini... #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Critiche-sulle… Vai su X

Il Grande Fratello verso la finale: nell'undicesima puntata un provvedimento per Simone e Jonas finalista - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono triste e felice allo stesso tempo" - L'ex gieffino siciliano Mattia Scudieri rompe il silenzio dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello: alcune sue mosse sui social, però, hanno infastidito e spiazzato i fan del reality show. Come scrive comingsoon.it

Il gesto social di Mattia Scudieri che fa infuriare i fan di Grazia - Il gesto social di Mattia Scudieri che fa infuriare i fan di Grazia Nell'ultima puntata del Grande Fratello é stato eliminato ... Segnala ilvicolodellenews.it

Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social e le sue mosse fanno infuriare i fan di Grazia: ecco cosa ha fatto - Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello il catanese Mattia Scudieri è stato eliminato e ha dovuto lasciare la Casa (ve ne abbiamo p ... Secondo isaechia.it

Grande Fratello, Mattia Scudieri esce e scoppia la bufera: il like che fa infuriare i fan - Dopo settimane di vicinanza a Grazia, Mattia conferma il suo amore fuori dalla Casa e spiazza tutti. Riporta movieplayer.it

Mattia Scudieri torna nella Casa con la gamba fasciata e le stampelle, il video del suo infortunio - Dopo essere stato visitato in ospedale a causa di un infortunio, Mattia Scudieri è tornato nella Casa del Grande Fratello con piede e caviglia vistosamente ... Da fanpage.it

Grande Fratello, dopo l’infortunio Mattia Scudieri rientra nella Casa con la gamba ingessata e le stampelle - Mattia Scudieri ha subito un infortunio e ha dovuto momentaneamente abbandonare la casa del Grande Fratello. Da isaechia.it