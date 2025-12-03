Grande Fratello duro sfogo di Rasha contro gli autori | Usata per quale fine? Un po’ di rispetto

Rasha Younes arrabbiata con gli autori del Grande Fratello, cosa ha detto la gieffina. Non è la prima volta che Rasha Younes sbotta contro gli autori del Grande Fratello, nelle scorse settimane infatti li aveva accusati di montare le clip per farla passare in modo negativo. Ieri durante una chiacchierata con Grazia Kendi si è lasciata andare ad un nuovo sfogo dicendo che sin dall’inizio la fanno passare come quella che sguazza tra gli uomini, lei però è convinta di aver dimostrato il contrario. Su tutte le furie ha detto: “Capisco le dinamiche, ma un po’ di rispetto”. Per poi aggiungere: “ Vabbè che siamo burattini, ma un po’ di rispetto “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Grande Fratello, duro sfogo di Rasha contro gli autori: “Usata per quale fine? Un po’ di rispetto”

