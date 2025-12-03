Grande Fratello cena nel tugurio e caos nella Casa | la scelta di Dolce scatena gelosie

"Non competo con una donna così!": le parole di Rasha su Dolce che infiammano la Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, cena nel tugurio e caos nella Casa: la scelta di Dolce scatena gelosie

Contenuti che potrebbero interessarti

#GrandeFratello: #DomenicoDAlterio passa del tempo con la nuova entrata #Dolce e #BenedettaStocchi si ingelosisce Domenico ieri ha passato l'intera giornata a ridere, scherzare e parlate con Dolce e altri compagni. Questo ha infastidito Benedetta che pri Vai su Facebook

Benedetta, Francesca e Simone criticano le scelte di alcuni inquilini... #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Critiche-sulle… Vai su X

Una cena romana per Dolce e tre inquilini - Per gli inquilini è in arrivo una sorpresa che permetterà a soli quattro di loro di vivere una serata speciale. grandefratello.mediaset.it scrive

"Grande Fratello 2025", aperitivo in Tugurio per i nuovi "casalinghi" - Dopo essere stati in Confessionale, Anita e Francesco radunano i concorrenti nel salone della Casa e leggono loro le direttive: "Il Grande Fratello ha stabilito che è arrivato il momento di fare ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Grande Fratello, gli inquilini si scagliano contro il Tugurio/ “Guerra” nella Casa - “Vi conviene rimanere nel Tugurio“, ha proposto Simone, facendo ridere tutti i presenti. Da ilsussidiario.net

Grande Fratello, Jonas e Anita ignorati dagli autori: nessuna clip sulla cena di coppia - Dopo più di un mese nella casa del Grande Fratello non si è formata neanche una coppia, ma per ora gli autori sembrano più interessati ad altre dinamiche. Da it.blastingnews.com

Grande Fratello, Rasha dura con Grazia nel tugurio: 'Lei è tutto fumo e niente arrosto' - Rasha ha debuttato al Grande Fratello lunedì scorso, ma sin da subito ha dimostrato di avere le idee chiare sia sul programma che sulla maggior parte dei suoi nuovi compagni d'avventura. Secondo it.blastingnews.com

Grazia delusa al Grande Fratello 2025: “Non mi considerate mai”/ Scoppia caos su chi deve andare in Tugurio - Grazia delusa al Grande Fratello: esclusa dalla missione speciale, non nasconde la frustrazione davanti a tutti. Lo riporta ilsussidiario.net